У Чехії втретє понад 15 тисяч заражень за добу і знову рекорд

У Чехії за останню добу знову зареєстрували найбільшу з початку епідемії кількість заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

В країні підтвердили 15 663 нових випадків. Це перший настільки високий показник та вже третій раз, коли за день реєструють 15 000 і більше нових хворих. Попередній рекорд зареєстрували 23 жовтня - 15 258.

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Померли за добу 98 людей, але, як зазначають журналісти, ці показники згодом можуть ставати вищими після уточнень. Найбільшу кількість померлих від коронавірусу зареєстрували у понеділок, 26 жовтня - 139 осіб.

Кількість пацієнтів у реанімації за добу зросла на 65, зараз там загалом 893 хворих.

Населення країни - близько 10,7 млн.

Нагадаємо, через ситуацію з коронавірусом уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи від сьогодні, 28 жовтня. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.