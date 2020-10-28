В Чехии в третий раз более 15 тысяч заражений за сутки и снова рекорд

В Чехии суточный рост заражений коронавирусом снова установил рекорд, уже третий раз - больше 15 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

В стране подтвердили 15 663 новых случаев. Это первый настолько высокий показатель и уже третий раз, когда за день регистрируют 15 000 и больше новых больных. Предыдущий рекорд зарегистрировали 23 октября - 15 258.

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Умерли за сутки 98 человек, но, как отмечают журналисты, эти показатели со временем может повыситься после уточнений. Наибольшее количество умерших от коронавируса зарегистрировали в понедельник, 26 октября - 139 человек.

Количество пациентов в реанимации за сутки выросло на 65, сейчас там находятся 893 больных.

Население страны - около 10,7 млн.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная с сегодняшнего дня, 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, которые не продают товары первой необходимости, и ограничили передвижение.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.