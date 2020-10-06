Україна має прискорити судову реформу та боротьбу з корупцією - саміт в Брюсселі

За підсумками двостороннього саміту України і ЄС в Брюсселі Європейський Союз закликав Київ прискорити зусилля з проведення судової реформи та боротьби з корупцією.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту, текст якої опублікований на сайті "Європейської правди".

У тексті заяви перераховані реформи, проведення яких ЄС вітає. Це земельна реформа, прийняття закону про регулювання банківської діяльності та досягнутий прогрес у децентралізації.

Водночас ЄС визнав недостатніми зусилля України у здійсненні судової реформи, боротьбі з корупцією та деолігархізації.

"Ми домовились про важливість прискорення та посилення зусиль щодо реформ, зокрема щодо судової влади (включаючи реформування Вищої ради правосуддя та незалежного добору добросовісних суддів) та боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися з впливом приватних інтересів ("деолігархізація")", - сказано у тексті заяви.

В цілому саміт визнав "значний прогрес, досягнутий Україною у процесі здійснення реформ", і погодився з необхідністю подальшого прискорення цих зусиль.

Повний текст заяви на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням.