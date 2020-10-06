Украина должна ускорить судебную реформу и борьбу с коррупцией – саммит в Брюсселе

По итогам двустороннего саммита Украина и ЕС в Брюсселе Европейский Союз призвал Киев ускорить усилия по проведению судебной реформы и борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

В тексте заявления перечислены реформы, проведение которых ЕС приветствует. Это земельная реформа, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации.

В то же время ЕС признал недостаточными усилия Украины в осуществлении судебной реформы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

"Мы договорились о важности ускорения и укрепления усилий по реформам, в частности в отношении судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимый отбор добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы приветствовали возобновление обязательств Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация")", - говорится в тексте заявления.

В целом саммит признал "значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ", и согласился с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий.

Полный текст заявления на сайте ЕвроПравды: От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС

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