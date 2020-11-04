Уряд Данії самоізолюється через коронавірус в одного з міністрів
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та 13 членів уряду переходять на дистанційну роботу та здадуть тест після того, як у міністра юстиції підтвердили коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Увечері напередодні міністр юстиції Нік Хеккеруп повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус і має симптоми.
Востаннє він особисто зустрічався з колегами на минулому тижні. У пресслужбі прем’єрки повідомляюьт, що тоді усі члени уряду дотримувалися заходів безпеки.
На додачу до міністра юстиції, про позитивний тест повідомив також лідер опозиційної Консервативної партії Сорен Папе.
Напередодні, 3 листопада, у Данії зареєстрували новий рекорд заражень - 1353. Населення країни - 5,8 млн.
Нагадаємо, наприкінці жовтня через погіршення ситуації з епідемією Данія запровадила масковий режим та заборонила зустрічі за участі більше 10 осіб, але з винятками.