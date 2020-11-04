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Уряд Данії самоізолюється через коронавірус в одного з міністрів

Середа, 4 листопада 2020, 13:49

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та 13 членів уряду переходять на дистанційну роботу та здадуть тест після того, як у міністра юстиції підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA. 

Увечері напередодні міністр юстиції Нік Хеккеруп повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус і має симптоми. 

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Востаннє він особисто зустрічався з колегами на минулому тижні. У пресслужбі прем’єрки повідомляюьт, що тоді усі члени уряду дотримувалися заходів безпеки. 

На додачу до міністра юстиції, про позитивний тест повідомив також лідер опозиційної Консервативної партії Сорен Папе.

Напередодні, 3 листопада, у Данії зареєстрували новий рекорд заражень - 1353. Населення країни - 5,8 млн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня через погіршення ситуації з епідемією Данія запровадила масковий режим та заборонила зустрічі за участі більше 10 осіб, але з винятками.

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Данія Коронавірус
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