У Данії знищать 2,5 млн норок через спалах коронавірусу на фермах

Данські ветеринари та фермери почали вибракування щонайменше 2,5 мільйонів норок у північній Данії після того як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Данське управління ветеринарії та продовольства займається вибраковуванням інфікованих тварин, в той час як заводчики, які мають незаражених тварин на фермі в межах 8 кілометрів від зараженої ферми, повинні самі приспати їх, сказав Флеммінг Куре Маркер з урядового агентства.

Вибракування почалося в четвер в селі Йоель на захід від Ольборга, воно може тривати місяцями, залежно від поширення вірусу.

Поки немає даних про те, скільки тварин вже вбито.

У п'ятницю один з власників не пустив представників влади на свою ферму, тому довелося залучати поліцію. На окремих фермах пройшли протести.

Влада заявила, що заводчики з незараженими норками отримають 100% компенсацію, в той час як ті, у кого є заражені тварини, отримають менше в якості стимулу для фермерів тримати інфекцію подалі від своїх норок.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських заводчиків, припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.

Пандемія коронавірусу може "загрожувати всій професії", сказав Таге Педерсен, голова Данської асоціації хутрових звірів.

У серпні Нідерланди призупинили розведення норок на три роки до 2021 року на тлі зростаючого числа коронавірусних інфекцій на звірофермах.