Нідерланди до березня закривають усі норкові ферми після низки спалахів коронавірусу

Нідерланди до березня закривають усі норкові ферми в країні, аби запобігти черговим спалахам коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Рішення прийняли після того, як вже на 41 фермі, за увесь час епідемії, серед норок та працівників фіксували спалах коронавірусу, після чого всіх тварин доводилося знищувати.

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За попередньою інформацією, компанії отримають від уряду компенсації за вимушене припинення роботи.

Спалахи коронавірусу серед норок фіксували і в низці інших країн, зокрема Данії та Іспанії.

Нідерланди щороку експортують норкове хутро загальною вартістю близько 80 млн євро, переважно до Китаю.

Хутрове виробництво у Нідерландах має повністю припинитися до 2024 року з міркувань, що цей бізнес порушує права тварин.