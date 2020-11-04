Дания из-за коронавируса уничтожит всех своих норок на пушных фермах 

Дания уничтожит всех норок, выращиваемых на пушных фермах страны - от 15 до 17 млн - после того, как выяснилось, что у больных животных коронавирус мутировал и может передаваться людям.

Как сообщает Reuters, об этом заявила премьер-министр страны, пишет "Европейская правда".

Проведенное исследование показало, что штамм вируса, обнаруженный у норок и людей, заразившихся от них, имеет пониженную чувствительность к антителам и потенциально может быть более устойчивым к будущей вакцине.

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"Мы ответственны перед своими гражданами, но после того, как мы знаем об этой мутации, мы еще более ответственны перед всем миром. Вирус, который мутировал в норках, может поставить под угрозу эффективность будущей вакцины", - заявила Метте Фредериксен.

Результаты исследований, которые проводились датскими органами по контролю за инфекционными заболеваниями, уже переданы во Всемирную организацию здравоохранения и Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний.

К операции по массовому уничтожению животных привлекут полицию и армию. В районах на севере страны, где расположено много норковых ферм, дополнительно усилят карантинный контроль и отслеживание контактов.

Дания уже около полугода пыталась бороться со вспышками коронавируса на норковых фермах. В конце октября начали выбраковку не менее 2,5 млн норок после обнаружения коронавируса как минимум на 63 фермах.

Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. На долю кооператива Kopenhagen Fur, объединяющего 1500 датских заводчиков, приходится 40% мирового производства норки. Большая часть экспорта идет в Китай и Гонконг.

Нидерланды, которые также является крупным производителем норкового меха, в конце лета решили до марта 2021 прекратить работу всех норковых ферм, чтобы предотвратить очередные вспышки.