Угорщина таки підкориться рішенню Суду ЄС щодо шукачів притулку

У четвер глава адміністрації угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що Угорщина відмовиться від прикордонних транзитних зон для шукачів притулку після рішення Суду ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд Європейського Союзу раніше виніс рішення про незаконність утримання шукачів притулку в угорському прикордонному таборі біля сербського кордону.

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"Угорський уряд не погоджується з рішенням, ми вважаємо його ризиком для європейської безпеки, але як держава-член ЄС ми будемо дотримуватися всіх судових рішень", - заявив Гергей Гуйяш на онлайн-брифінгу для преси.

Зауважимо, раніше представник уряду Дьордь Баконді заявляв, що Угорщина не прийме рішення Суду ЄС про транзитні зони.

Суд ЄС розглянув справу двох афганських та двох іранських громадян, які прибули до Угорщини з Сербії наприкінці 2018 року та на початку 2019 року і подали заяву на притулок із транзитної зони Рьоске на кордоні.

Їх заявки відхилила Угорщина, яка наказала повернутися до Сербії, але Белград їх не прийняв.

Гуйяш заявив, що чотирьох людей, які зараз перебувають у транзитній зоні, переведуть в інше місце. Ще 280 людей будуть переміщені до установи для шукачів притулку. Опісля клопотання про надання притулку можуть бути подавати тільки в посольствах і консульствах Угорщини.

Під час піку міграційного кризи в 2015 році Орбан встановив на південному кордоні Угорщини паркан. Угорщина була транзитним маршрутом для сотень тисяч мігрантів, які прямували через Балкани до Західної Європи.