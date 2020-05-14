Угорщина незаконно утримувала шукачів притулку в таборах на кордоні - Суд ЄС

Суд Європейського союзу (ECJ) виніс рішення про те, що шукачі притулку в угорському прикордонному таборі біля сербського кордону утримувалися в порушення законодавства ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення опубліковано на сайті суду.

"Розміщення осіб, які шукають притулку, або громадян третіх країн, які є об'єктом рішення про повернення, в транзитній зоні Рьоске на сербсько-угорському кордоні слід класифікувати як "затримання", - йдеться в рішенні.

На думку суду, умови і в транзитній зоні Рьоске рівносильні позбавленню свободи, в тому числі тому, що відповідні особи не можуть законно покинути цю зону з власної волі в будь-якому напрямку.

Зокрема, вони не можуть покинути цю зону і потрапити до Сербії, оскільки така спроба буде визнана сербською владою незаконною і, отже, піддасть їх штрафам і може привести до втрати ними будь-якого шансу на отримання статусу біженця в Угорщині.

Суд також вказав, що подібне затримання ні за яких обставин не може перевищувати чотирьох тижнів з дня подачі заяви.

До суду звернулися чотири мігранти з Ірану і Афганістану. Їх клопотання про надання притулку було відхилено угорською владою, яка стверджувала, що прохачі притулку незаконно в'їхали з Сербії, яку вони вважають безпечною країною транзиту. Таким чином, вони повинні вимагати притулку в Сербії.

Проте, Сербія відмовилася забрати їх назад, заявивши, що не поділяє угоду з Угорщиною про передачу людей, які незаконно в'їхали в країну ЄС. Це фактично залишило їх в підвішеному стані після того, як угорська влада відмовилися переглянути свою заяву.

Під час міграційної кризи 2015 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав побудувати паркан на кордоні, щоб запобігти в'їзду осіб, які шукають притулку, через Сербію по так званому балканському маршруту.

У тому ж році правозахисні організації описали умови в прикордонному таборі Рьоске як "брудний" і "переповнений", а затриманих "голодними і позбавленими медичної допомоги".