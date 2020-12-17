Суд ЕС: Венгрия нарушила правила обращения с искателями убежища

Суд ЕС установил, что Венгрия не выполнила свои обязательства согласно законодательству ЕС о предоставлении убежища и возвращения граждан третьих стран, нелегально находящихся в стране.

Об этом говорится в решении суда ЕС, обнародованном 17 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Ограничение доступа к процедуре международной защиты, незаконное задержание лиц, подающих такие заявки, в транзитных зонах и перемещение граждан третьих стран, нелегально находились в стране, в пограничную зону без соблюдения гарантий, предусмотренных процедурой возврата, является нарушением законодательства ЕС", - говорится в решении суда.

Читайте также Венгрия остается самой недружественной к мигрантам среди стран Европы

Суд установил, что Венгрия не выполняет своего обязательства предоставлять людям возможность подать заявку на получение убежища, так как в соответствии с национальным законодательством это можно сделать только в одной из двух транзитных зон, и при этом власти жестко ограничили количество заявителей, которые могут впускать туда за один день.

Страны-члены должны обеспечивать, чтобы мигранты могли подать заявку тогда, когда пожелают, в том числе на границе.

Во-вторых, нарушением является обязательство для заявителей оставаться в "транзитной зоне" до завершения рассмотрения заявки, поскольку это фактически задержание, что возможно только в случае исключений предусмотренных Директивой о принятии мигрантов, и при этом не предоставляется необходимых гарантий .

"Суд отвергает аргумент Венгрии о том, что миграционный кризис дает оправдание для отклонения от определенных положений в процедурах и Директиве о приеме (мигрантов) с целью соблюдения общественного порядка и безопасности, согласно ст. 72 Договора о функционировании ЕС. Суд отмечает, что эту статью нужно интерпретировать четко, и считает, что Венгрия не привела достаточных доказательств необходимости прибегнуть к этому", - отмечают в решении, добавляя, что правила ЕС уже предусматривают ситуации, когда страна может отступать от определенных процедурных правил через очень большое количество заявителей.

Третье замечание касается выдворения лиц в пограничную зону без соблюдения необходимых процедур, предусмотренных Директивой о возвращении.

Суд также считает, что Венгрия не придерживается права заявителей на получение убежища оставаться на территории страны-члена, когда первая заявка была отклонена, в течение времени, когда происходит обжалование решения.

Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года, считая, что венгерское законодательство противоречит европейскому своей процедурой предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.

Суд Европейского Союза ранее вынес решение о незаконности содержания искателей убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы. В администрации Орбана после этого решения заявили, что Венгрия откажется от пограничных транзитных зон для искателей убежища.