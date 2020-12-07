Ряд международных экспертов призвали как можно быстрее предоставить ПДЧ в НАТО Украине и Грузии

Международное экспертное сообщество Львовского форума по безопасности, состоявшегося 9-14 ноября, обратилось к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом как можно скорее предоставить Украине и Грузии реалистичный План действий по членству в НАТО.

Об этом говорится в резолюции форума по безопасности вызовов в Черном море, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Резолюция призывает "предоставить Украине и Грузии в кратчайшие сроки четкий и реалистичный план действий по членству в НАТО в соответствии с решением, принятым на Бухарестском саммите в 2008 году".

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Эксперты отметили возрастающую важность Черного моря для трансатлантической безопасности и признали российскую агрессивную внешнюю политику ключевой угрозой для безопасности и процветания региона.

В документе говорится об угрожающем наращивании Россией военных сил в регионе, в частности увеличении военного присутствия в странах Южного Кавказа в результате развития конфликта в Нагорном Карабахе, а также преобразования Черного моря на пусковую площадку для российских военных операций на Ближнем Востоке, стало возможным благодаря оккупации Крыма.

Эксперты обеспокоены отсутствием четкой стратегии НАТО в регионе, создает вакуум, который легко заполняет Россия.

Они отмечают, что Запад должен применять целостный подход к собственному юго-восточного фланга, включающий Балтику, Черноморский регион и регион Средиземного моря.

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Среди конкретных шагов для улучшения безопасности в Черноморском регионе эксперты предлагают запретить вход кораблей из оккупированного Крыма ко всем европейским и западных портов в мире, обеспечить постоянное присутствие немецких и американских кораблей в Черном море, в частности в украинских портах. Также, считают эксперты, необходимо разместить в регионе тренировочную базу для регулярных военных учений стран Черного моря и НАТО.

Резолюцию поддержали 17 экспертов, среди которых генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, бывший командующий Военно-морских сил Украины в 2016-2019 годах адмирал Игорь Воронченко.

Как сообщалось, Североатлантический альянс всерьез изучает возможность пригласить Грузию к выполнению Плана действий относительно членства, в то время как по Украине такая возможность сейчас даже не обсуждается.

Подробнее об этом читайте в статье "Шаг в НАТО без Украины Грузия может получить План действий по членству в Альянсе"