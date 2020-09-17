Зеленський закликав активізувати реформи, щоб отримати ПДЧ для НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна активізувати процес реформ, аби отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Володимир Зеленський заявив на відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 на Львівщині.

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Глава держави нагадав, що на початку цього тижня він затвердив стратегію з національної безпеки України, згідно з якою членство у НАТО є стратегічним курсом української держави.

"Максимально швидко ми маємо досягт взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу, а також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення і приєднатися до ПДЧ, який ми повинні виконати, перш ніж стати членом НАТО", - заявив Володимир Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", к новій стратегії національної безпеки є вказівка отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Детальніше про це йдеться у статті: "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".