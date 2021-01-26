З Джуліані хочуть стягнути $1,3 млрд за його заяви про сфальшовані вибори
Компанія-виробник устаткування та програмного забезпечення для проведення виборів у 28 штатах США, Dominion, подала до суду на особистого адвоката експрезидента Трампа Руді Джуліані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"
У позові, який компанія оприлюднила в понеділок, Dominion звинувачує Руді Джуліані у наклепі щодо використання устаткування компанії для буцімто масштабних порушень на виборах.
Компанія вимагає компенсацію обсягом 1,3 мільярда доларів.
Як йдеться у позові, "Джуліані та його союзники вигадали і поширили велику брехню, яка, як і очікувалось, набула вірусного поширення і обманом змусила мільйони людей повірити, що Dominion вкрав їхні голоси і підлаштував вибори".
Компанія вказує на понад 50 заяв Джуліані зі звинуваченнями в шахрайстві. Зокрема, вказується, що в одному зі своїх подкастів Джуліані заявляв, що "Dominion технологічно вкрав вибори".
8 січня компанія також подала позов проти юристки Сідні Пауелл, яка безуспішно оскаржувала результати виборів президента США в судах, заявляючи про масштабне шахрайство на виборах. Заяви про наявність масштабних порушень не було доведено в судах.
Нагадаємо, у понеділок 25 січня Сенат отримав статтю про імпічмент колишнього президента CША Дональда Трампа.
13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі.
Після багатомісячних заяв Трампа про сфальсифіковані вибори його прихильники 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей.
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