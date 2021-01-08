Поліцейський Капітолію, поранений під час штурму, помер у лікарні

Поліцейський Капітолію Браян Сікнік, поранений під час штурму Капітолію прихильниками Трампа, помер у лікарні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NBC news, про це повідомила речниця поліції Капітолію Єва Малецькі.

Браян отримав поранення під час сутичок з натовпом 6 січня. Він після цього сам повернувся до офісу і там втратив свідомість та був госпіталізований. Він помер увечері 7 січня у лікарні близько 9-30.

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Браян Сікнік служив у поліції Капітолію з 2008 року.

Це вже п’ятий загиблий внаслідок безпрецедентних подій у Капітолії 6 січня.

Як вже повідомлялося, першою померла жінка, що отримала вогнепальне поранення від пострілу поліцейських Капітолію всередині будівлі. Вона виявилася ветеранкою Повітряних сил.

Ще троє протестувальників також померли через "невідкладні стани", детальні обставини їхньої загибелі ще не повідомляли.

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Начальник поліції Капітолію Стівен Санд подав у відставку на тлі критики дій поліції під час штурму Капітолію. Він залишатиметься на посаді до 16 січня.

Нагадаємо, 6 січня під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолію, де мали оголосити результати виборів. Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".



