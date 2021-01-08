Полицейский Капитолия, раненный во время штурма, умер в больнице

Полицейский Капитолия Брайан Сикник, раненный во время штурма Капитолия сторонниками Трампа, умер в больнице.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NBC news, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Капитолия Ева Малецки.

Брайан получил ранения во время столкновений с толпой 6 января. Он после этого сам вернулся в офис и там потерял сознание и был госпитализирован. Он умер вечером 7 января в больнице около 9-30.

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Брайан Сикник служил в полиции Капитолия с 2008 года.

Это уже пятый погибший в результате беспрецедентных событий в Капитолии 6 января.

Как уже сообщалось, первой умерла женщина, получившая огнестрельное ранение от выстрела полицейских Капитолия внутри здания. Она оказалась ветеранкой Воздушных сил.

Еще трое протестующих также умерли из-за "неотложных состояний", подробные обстоятельства их гибели еще не сообщали.

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Ранее начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку на фоне критики действий полиции во время штурма Капитолия. Он будет оставаться на должности до 16 января.

Напомним, 6 января во время митинга сторонников Дональда Трампа, они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов. Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

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