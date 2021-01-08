Поліція та ФБР почали розшук нападників на вашингтонський Капітолій

Поліція США та Федеральне бюро розслідувань почали розшук осіб, причетних до штурму Капітолію 6 січня.

Як пише Європейська правда, оголошення про це з’явилося на офіційному сайті ФБР.

"ФБР шукає інформацію, яка допоможе встановити осіб, які активно підбурюють до насильства у Вашингтоні, окрузі Колумбія. ФБр приймає інформацію і цифрові записи, що зображують протест і насильство у будівлі Капітолію та на прилеглій території у Вашингтоні, округ Колумбія, 6 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Свідків незаконних дій просять надати інформацію, фото та відео через форму за вказаною адресою.

"Наша мета - зберегти конституційне право громадян на протест, захищаючи кожного від насильства та інших злочинних дій", - додають у повідомленні.

Поліція округу Колумбія також оприлюднила десятки фото протестувальників, закликавши допомогти ідентифікувати їх, пише New York Post.

"Ми зібрали численні знімки цих людей і просимо громадськість допомогти ідентифікувати їх. Це особи, що брали участь у різних актах насильства або руйнування власності", - заявив на брифінгу начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті.

Він зазначив, що фотографіями вже поділилися з ФБР та місцевими готелями й аеропортами, на додачу, в них патрулює поліція.

Конті також повідомив, що заарештовані вже 68 осіб. Лише один з них є мешканцем округу Колумбія.

Нагадаємо, 6 січня під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолію, де мали оголосити результати виборів. Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Внаслідок подій щонайменше чотири людини загинули, понад 50 заарештували.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".