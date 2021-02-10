Twitter буде банити Трампа, навіть якщо він знову піде в президенти

Соціальна мережа Twitter більш ніколи не дозволить колишньому президенту США Дональду Трампа користуватися її платформою - навіть якщо він знову буде балотуватися на пост президента.

Про це у середу в ефірі американського телеканалу CNBC заявив головний фінансовий директор компанії Нед Сігал.

"Коли вас видаляють з платформи, вас видаляють з платформи", - сказав Сігал.

"Наша політика спрямована на те, щоб люди не підбурювали до насильства", - додав він.

Сігал також заперечив твердження, що багато користувачів соцмережі залишили її у відповідь на блокування доступу для Дональда Трампа.

За його словами, соцмережа додала 40 млн людей до своєї щоденної кількості активних користувачів минулого року, а також 5 млн у минулому кварталі.

Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.

Пізніше Twitter призупинив роботу понад 70 000 акаунтів за просування теорії змови QAnon.

У ЄС розкритикували соцмережу за блокуванням акаунта Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

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