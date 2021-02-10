Twitter будет банить Трампа, даже если он снова пойдет в президенты

Социальная сеть Twitter больше никогда не позволит бывшему президенту США Дональду Трампа пользоваться ее платформой - даже если он снова будет баллотироваться на пост президента.

Об этом в среду в эфире американского телеканала CNBC заявил главный финансовый директор компании Нед Сигал.

"Когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы", - сказал Сигал.

"Наша политика направлена ​​на то, чтобы люди не подстрекали к насилию", - добавил он.

Сигал также опроверг утверждение, что многие пользователи соцсети оставили ее в ответ на блокирование доступа Дональда Трампа.

По его словам, соцсеть добавила 40 млн человек в свое ежедневное количество активных пользователей прошлого года, а также 5 млн в прошлом квартале.

Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.

Позже Twitter приостановил работу более 70 000 аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

В ЕС раскритиковали соцсеть за блокировку аккаунта Трампа в Twitter "без оправданного и демократического контроля".