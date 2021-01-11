У ЄС розкритикували Twitter за блокування Трампа

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон висловив своє здивування блокуванням акаунту президента США Дональда Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Те, що генеральний директор може відключити рупор президента США без будь-якої іншої форми контролю та протидії, дивує", - заявив Бретон.

"Це не лише підтвердження потужності цих платформ, але також демонструє слабкі місця в організації нашого суспільства в цифровому просторі" - додав він.

У зв’язку з цим Бретон виступив за те, щоб встановити правила поводження у цифровому просторі з чіткими зобов’язаннями кожної зі сторін і запобіжниками.

В цілому Єврокомісар порівняв видалення аканту Трампа з терактами 11 вересня 2011 року.

"Подібно до того, як 11 вересня ознаменувався зміною парадигми для Сполучених Штатів, якщо не для всього світу, то, коли мова зайде про цифрові платформи в нашій демократії, такою датою буде 8 січня 2021 року", - зазначив Бретон.

Нагадаємо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.