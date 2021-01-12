Twitter після штурму Капітолію заблокував 70 тисяч акаунтів, пов’язаних з теорією змови QAnon

Соціальна мережа Twitter після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа, серед яких було чимало прихильників безглуздої теорії змови QAnon, заблокував понад 70 тисяч пов’язаних з нею акаунтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У компанії заявили, що блокування почалося ще з п’ятниці 8 січня.

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"З огляду на насильницькі події у Вашингтоні і підвищений ризик завдання шкоди, ми у п’ятницю пообіді почали на постійній основі призупиняти тисячі акаунтів, які насамперед займалися поширенням контенту QAnon. Ці акаунти були залучені до масштабного поширення шкідливого контенту, пов’язаного з QAnon і були призначені насамперед для пропаганди у соцмережі цієї теорії змови", - повідомили у Twitter.

Згідно із заявою, блокування такої кількості акаунтів може призвести до того, що деякі акаунти втратять тисячі підписників.

Раніше соцмережа назавжди заблокувала акаунти чинного президента США Дональда Трампа і його кампанії.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолію, на години зірвавши процедуру підрахунку голосів виборників та офіційне оголошення переможця виборців. Внаслідок подій загинули четверо протестувальників та один поліцейський.

Серед учасників штурму було чимало людей, що вірять у теорію змови QAnon, серед них - загибла протестувальниця Ешлі Беббіт та "шаман" з рогами, фотографії якого облетіли усі ЗМІ.

Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що чинний президент США Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".