Тест для партії Меркель: у Німеччині проходять вибори у двох регіонах

У Німеччині в неділю пройдуть місцеві вибори у двох західних федеральних землях, які розглядаються як перевірка перспектив консервативних християнських демократів на збереження влади в ході парламентських виборів у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Канцлер Ангела Меркель, яка перебуває при владі з 2005 року, не буде балотуватися восени, а тому виникає особливий інтерес, який результат без неї покаже Християнсько-демократичний союз (ХДС).

ХДС бере участь в недільному голосуванні в федеральній землі Баден-Вюртемберг і сусідньому регіоні Рейнланд-Пфальц. Вибори проходять на тлі скандалів з депутатами партії, викритих у збагаченні на пандемії.

ХДС в останні роки комфортно перемагала в Баден-Вюртемберзі, але тепер партія ризикує програти "Зеленим" і Соціал-демократам.

В землі Рейнланд-Пфальц, де вже править коаліція "Зелених", СДПН і Вільних демократів, ХДС лідирувала в опитуваннях громадської думки ще в кінці лютого, але тепер відстала від лівої СДПН.

Лідери ХДС побоюються, що якщо діюча коаліція витіснить їх з уряду в Баден-Вюртемберзі, то таке об'єднання може завоювати довіру на федеральних виборах у вересні і може привести до того, що партія опиниться в опозиції на національному рівні.

Недільні вибори можуть мати наслідки для розстановки сил всередині консервативного блоку ХДС і її сестринської баварської партії ХСС які разом очолюють федеральний уряд Німеччини в коаліції з СДПН.

У той час як новий лідер ХДС Армін Лашет розраховує стати наступником Меркель, ураження в Баден-Вюртемберзі може допомогти його баварському супернику Маркусу Седер в його прагненні стати консервативним кандидатом на пост канцлера у вересні.

Нагадаємо, депутат від партії Ангели Меркель склав свій мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.