Тест для партии Меркель: в Германии проходят выборы в двух регионах

В Германии в воскресенье пройдут местные выборы в двух западных федеральных землях, которые рассматриваются как проверка перспектив консервативных христианских демократов на сохранение власти в ходе парламентских выборов в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Канцлер Ангела Меркель, находящаяся у власти с 2005 года, не будет баллотироваться осенью, а потому возникает особый интерес, какой результат без нее покажет Христианско-демократический союз (ХДС).

ХДС участвует в воскресном голосовании в федеральной земле Баден-Вюртембергаи соседнем регионе Рейнланд-Пфальц. Выборы проходят на фоне скандалов с депутатами партии, уличенных в обогащении на пандемии.

ХДС в последние годы комфортно побеждала в Баден-Вюртемберге, но теперь партия рискует проиграть "Зеленым" и Социал-демократам.

В земле Рейнланд-Пфальц, где уже правит коалиция "Зеленых", СДПГ и Свободных демократов, ХДС лидировала в опросах общественного мнения еще в конце февраля, но теперь отстала от левой СДПГ.

Лидеры ХДС опасаются, что если действующая коалиция вытеснит их из правительства в Баден-Вюртемберге, то такое объединение может завоевать доверие на федеральных выборах в сентябре и может привести к тому, что партия окажется в оппозиции на национальном уровне.

Воскресные выборы могут иметь последствия для расстановки сил внутри консервативного блока ХДС и ее сестринской баварской партии ХСС которые вместе возглавляют федеральное правительство Германии в коалиции с СДПГ.

В то время как новый лидер ХДС Армин Лашет рассчитывает стать преемником Меркель, поражение в Баден-Вюртемберге может помочь его баварскому сопернику Маркусу Сёдеру в его стремлении стать консервативным кандидатом на пост канцлера в сентябре.

Напомним, депутат от партии Ангелы Меркель сложит свой мандат из-за обвинений в коррупции и возможных недобросовестных связях с Азербайджаном.