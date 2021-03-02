Туреччина продовжила вимогу про негативний тест для туристів

Туреччина продовжила вимогу про негативний тест на коронавірус для мандрівників з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Для перетину кордону і далі вимагатимуть надати негативний результат тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до подорожі.

Попередній термін дії вимоги сплинув 1 березня, але його продовжили "доки не буде прийнято інше рішення".

Нагадаємо, Туреччина з 28 грудня почала вимагати негативні ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають авіатранспортом, і починаючи з 30 грудня – від мандрівників, які прибувають також наземним і морським транспортом.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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