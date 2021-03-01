Українці з 1 березня можуть подорожувати до Грузії

Громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

ПЛР-тест має бути зроблений не більше ніж за 72 години до прильоту в Грузію. З 1 березня на цих самих умовах відкривається в'їзд також громадянам Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі.

На третій день перебування в Грузії громадянам цих країн доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок.

Перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо).

Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Раніше Грузія спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну.

З 1 лютого в країну також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу.

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