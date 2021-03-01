Кіпр попри обіцянку так і не відкрився для українців з 1 березня

Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З 1 березня Кіпр запровадив розділення країн на чотири категорії – зелена, помаранчева, червона та сіра. Відповідна інформація розміщена на спеціальному урядовому порталі Cyprus Flight Pass.

З 1 по 31 березня особи, які прибудуть із країн, віднесених до зеленої категорії, після прильоту проходитимуть ПЛР-тести, вартість яких покриватиме Кіпр.

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Для приїжджих з помаранчевих та червоних країн необхідно буде здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до прибуття, а також після прильоту, причому власним коштом (30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафоса).

Україна наразі не входить до жодної з цих трьох категорій і відноситься до списку сірих країн. В'їзд можливий тільки у разі отримання спеціального дозволу від кіпрської влади, з ПЛР-тестами до та після прильоту, а також проходження обов’язкового 14-денного карантину.

Кіпр обіцяє переглядати категорії країн раз на тиждень.

Слід зазначити, що сайт МЗС України також вказує, що регулярне авіасполучення між Кіпром з Україною не відновлено і в'їзд українцям дозволений лише за певними винятками.

На сайті посольства України на Кіпр зазначено, що станом на сьогодні наша країна перебуває у "сірій" категорії.

База Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) підтверджує інформацію, про те, що українців на Кіпр поки не пускають.

Слід зазначити, що Кіпр також не відкрився для російських туристів з березня. Російські ЗМІ повідомляли, що відкриття відклали до 1 квітня.

Нагадаємо, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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