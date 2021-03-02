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Турция продолжила требование об отрицательном тесте для туристов

Вторник, 2 марта 2021, 11:01

Турция продолжила требование об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Для пересечения границы и дальше будут требовать предоставить отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до путешествия.

Предыдущий срок действия требования истекал 1 марта, но его продлили, "пока не будет принято другое решение".

Напомним, Турция с 28 декабря требует негативные ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих авиатранспортом, и начиная с 30 декабря - от путешественников, прибывающих также наземным и морским транспортом.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы были анонсированы в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте статью из серии публикаций ЕвроПравды о будущем путешествий во времена пандемии: От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году

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