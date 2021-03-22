Байден отказался от разговора с Путиным - МИД РФ

В МИД России заявили, что США не поддержали предложение президента Владимира Путина о проведении беседы с Джо Байденом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства иностранных дел России.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - заявили в российском ведомстве.

МИД РФ считает, что таким образом была "упущена еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине Вашингтона".

"Ответственность за это лежит целиком на США", - заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе Путин сообщил, что поручит МИД начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы произойти или в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

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Российский президент сообщил, что не хочет заочно "пикироваться" с Джо Байденом, и предложил ему пообщаться онлайн, пишет "Интерфакс".

Напомним, на прошлой неделе между президентами США и России возникла заочная словесная перепалка.

В недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.