Байден отказался от разговора с Путиным - МИД РФ
В МИД России заявили, что США не поддержали предложение президента Владимира Путина о проведении беседы с Джо Байденом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства иностранных дел России.
"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - заявили в российском ведомстве.
МИД РФ считает, что таким образом была "упущена еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине Вашингтона".
"Ответственность за это лежит целиком на США", - заявили в МИД РФ.
На прошлой неделе Путин сообщил, что поручит МИД начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы произойти или в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.
Российский президент сообщил, что не хочет заочно "пикироваться" с Джо Байденом, и предложил ему пообщаться онлайн, пишет "Интерфакс".
Напомним, на прошлой неделе между президентами США и России возникла заочная словесная перепалка.
В недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.
Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.