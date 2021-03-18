Євросоюз прокоментував слова Байдена про Путіна-вбивцю

У Європейській комісії заявили, що як президент країни Владімір Путін несе відповідальність за політику та дії російської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі.

Так вона відповіла на запитання, чи погоджується глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зі звинуваченнями президента США Джо Байдена на адресу Владіміра Путіна.

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"На жаль, є довгий список успішних і невдалих замахів, здійснених щодо критиків та незалежних осіб у Росії, включно з політиками і журналістами. Багато з цих справ не були розслідувані, залишаються невирішеними, а винуватці не притягнуті до відповідальності", - сказала речниця, відповідаючи на запитання.

Вона нагадала, що у справі замаху на Алексєя Навального та Сергєя і Юлію Скрипалів ЄС запровадив санкції проти осіб, які належать до російської військової розвідки чи конкретних інституцій з хімічних досліджень у Росії.

"Російська влада також здійснила незаконні дії в Україні і відіграла чітку роль у інших конфліктах в сусідніх країнах з ЄС та за їх межами. Як президент Російської Федерації Владімір Путін в кінцевому підсумку несе відповідальність за політику та дії російської влади", - заявила речниця.

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Як повідомлялося, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов вирушить до Москви для консультацій після останніх заяв президента США Джо Байдена, що РФ заплатить за втручання у вибори в Сполучених Штатах.

Виклик посла відбувається після виходу в ефір інтерв’ю Джо Байдена, у якому він заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я президенту США Джо Байдену у відповідь на заяви на свою адресу.