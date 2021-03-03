Ще одна країна ЄС підтвердила переговори з РФ про закупівлю вакцини

Хорватія веде переговори з Росією про покупку російської вакцини "Спутник V", приєднавшись до зростаючого числа країн ЄС, які отримують препарат попри відсутність схвалення з боку регулюючих органів Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош повідомив журналістам, що його країна запросила документацію про виробництво вакцини для передачі місцевим регулюючому органу.

За його словами, схвалення місцевого регулюючого органу вистачить, щоб уряд продовжив закупівлю вакцини.

"Це не ознака дистанціювання від процедур ЄС, а прагнення до додаткового підходу, який повинен відповідати європейським і хорватським нормам", - сказав Берош.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини, не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.