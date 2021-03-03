Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через жарт про Закарпаття

Ексглаву МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, висунули в раду директорів "Роснефти"

"Закарпаття в обмін на вакцину": прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

Землетрус у Греції: з’явилися перші фото руйнувань






Ще одна країна ЄС підтвердила переговори з РФ про закупівлю вакцини

Середа, 3 березня 2021, 17:01

Хорватія веде переговори з Росією про покупку російської вакцини "Спутник V", приєднавшись до зростаючого числа країн ЄС, які отримують препарат попри відсутність схвалення з боку регулюючих органів Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош повідомив журналістам, що його країна запросила документацію про виробництво вакцини для передачі місцевим регулюючому органу.

Читайте також
Прем’єр Словаччини: "Спутник V" - це ліки, а не гібридна зброя

За його словами, схвалення місцевого регулюючого органу вистачить, щоб уряд продовжив закупівлю вакцини. 

"Це не ознака дистанціювання від процедур ЄС, а прагнення до додаткового підходу, який повинен відповідати європейським і хорватським нормам", - сказав Берош.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини, не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія Коронавірус Росія
powered by lun.ua