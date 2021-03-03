Еще одна страна ЕС подтвердила переговоры с РФ о закупке вакцины

Хорватия ведет переговоры с Россией о покупке российской вакцины "Спутник V", присоединившись к растущему числу стран ЕС, получающих препарат несмотря на отсутствие одобрения со стороны регулирующих органов Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил журналистам, что его страна запросила документацию о производстве вакцины для передачи местным регулирующему органу.

По его словам, одобрения местного регулирующего органа хватит, чтобы правительство продолжило закупку вакцины.

"Это не признак дистанцирования от процедур ЕС, а стремление к дополнительному подходу, который должен соответствовать европейским и хорватским нормам", - сказал Берош.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины, не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.