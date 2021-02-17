Хорватія планує купити російську вакцину до її затвердження у ЄС - ЗМІ

Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини "Sputnik V", не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише хорватське видання Jutarnji, посилаючись на власні джерела.

Вочевидь, уряд до цього підштовхує сподівання прискорити вакцинацію та провакцинувати більшу частку населення до початку літа - а з ним і туристичного сезону, від якого суттєво залежить економіка країни.

Інформацію журналісти отримали від джерел з правлячої партії HDZ, близьких до прем’єра Андрея Пленковича.

Очікується, що принаймні 1 млн доз російської вакцини мають прибути у Хорватію вже наступними тижнями.

За словами джерел, перемовини про придбання російської вакцини почалися одразу після появи огляду про неї у науковому журналі Lancet.

Прем’єр-міністр Андрей Пленкович спершу був обережно налаштований щодо російської та китайської вакцин, але змінив думку після того, як у всього ЄС почалися проблеми з вакцинацією через затримки поставок.

"Хорватія захищає свої інтереси і нам важливо отримати вакцину ще до того, як Європейське медичне агентство затвердить її, тому що тоді ми не будемо залежати від розподілу у ЄС - а лише від себе, що є нашим правом… Це не порушує жодного правила ЄС", - каже співрозмовник видання.

Нагадаємо, у Європейському медичному агентстві повідомляли, що ще не отримали заявки на затвердження російської вакцини.

На цей час серед країн-членів ЄС, "Sputnik V" вже використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину почали використовувати Сербія та Чорногорія.