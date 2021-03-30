Винищувачі НАТО протягом дня 10 разів піднімались на перехоплення літаків РФ

У понеділок 29 березня винищувачі НАТО 10 разів підіймалися в повітря, щоб супроводити російські бомбардувальники та винищувачі над Північною Атлантикою, Північним морем, Чорним і Балтійським морями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Альянсу.

У НАТО у зв’язку з останніми інцидентами про перехоплення заявили про "незвичний рівень повітряної активності РФ".

Загалом авіація НАТО перехопила шість різних груп російських військових літаків поблизу повітряного простору Альянсу менш ніж за шість годин.

"Перехоплення декількох груп російської авіації демонструє готовність і здатність сил НАТО охороняти небо союзників цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік", - заявив бригадний генерал Ендрю Хансен, заступник начальника штабного управління повітряного командування союзників.

На крайній півночі норвезькі F-16 піднялися в повітря після того, як радари помітили дві групи російських військових літаків, які пролітали біля узбережжя Норвегії. Норвезькі реактивні літаки перехопили два бомбардувальники, які продовжували політ на південь над Північним морем, що змусило Британію та Бельгію підняти свої літаки Typhoon та F-16 відповідно. Пізніше того ж дня норвезькі F-16 перехопили два бомбардувальники Ту-160 Blackjack.

Радари НАТО також виявили три російських військових літаки поблизу повітряного простору союзників над Чорним морем. Турецькі, румунські та болгарські винищувальні літаки піднялися в небо, щоб відстежувати російські літаки, поки вони не покинули район. Окремо італійський винищувач перехопив російський морський патрульний літак Іл-38 у супроводі винищувачів.

Російські військові літаки часто не передають код із зазначенням свого положення та висоти, не подають план польоту або не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, створюючи потенційний ризик для цивільних авіалайнерів, зазначають у НАТО.

В Альянсі додають, що у понеділок жоден російський літак не порушив повітряний простір країн НАТО.