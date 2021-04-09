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Президентка Грузії закликала негайно повернути до Києва відкликаного рік тому посла

П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:04

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новини Грузія".

Представляючи в парламенті Грузії щорічний звіт, президентка завершила виступ словами підтримки України, біля кордонів якої фіксується концентрація російських військ.

"Я не хочу закінчувати свій виступ 9 квітня, який є днем ​​нашої незалежності, не згадавши сьогоднішню боротьбу наших українських друзів, не висловивши їм солідарність. Вважаю, що сьогодні в знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва", - заявила Зурабішвілі.

Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій в травні 2020 року. Це відбулося незабаром після призначення експрезидента Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. 

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

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