Грузия готовится вернуть в Киев посла, которого отозвали в прошлом году из-за Саакашвили

Грузия готовится в ближайшее время вернуть в Киев своего посла, которого отозвали в Тбилиси для консультаций в мае прошлого года из-за назначения Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi-2, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани.

"Сейчас ситуация в Украине не та, когда у нас на месте может не быть посла ... У нас очень много общих вызовов, пострадали двусторонние отношения, но мы государство, и действуем исходя из государственных интересов", - сказал Давид Залкалиани.

Перед этим президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Представитель МИД Мари Нарчемашвили сообщил, что в Киев вернется тот же посол - Теймураз Шарашенидзе.

"Текущая ситуация вокруг Украины и повестка дня в отношениях между странами, общие вызовы, стоящие перед Украиной и Грузией, а также ситуация с безопасностью в регионе в целом требуют присутствия на месте руководителя грузинской миссии. Поэтому решение о его возвращении в Киев будет принято в ближайшее время. На данном этапе речь о замене посла не идет, в Киев вернется действующий посол", - цитирует его" Грузия Онлайн ".

Напомним, Грузия в мае 2020 отозвала посла в Украине для консультаций в связи с назначением експрезидента Грузии Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине. В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили - гражданина Украины - относительно политической ситуации в Грузии перед парламентскими выборами.

Среди прочего, Саакашвили называл действующую власть Грузии "нелегитимной" и что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

В МИД Украины выразили сожаление по поводу того, что "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов", и отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины .

В января 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.