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Зеленський хоче почути на саміті НАТО підтримку щодо ПДЧ для України

П'ятниця, 16 квітня 2021, 18:06

Президент України Володимир Зеленський розраховує почути на саміті НАТО підтримку надання Плану дій щодо членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу в Парижі після переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Щодо Франції і президента Макрона, ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції. Хоча я вважаю, що Франція грає велику роль у цьому. У червні буде саміт НАТО, і там обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми чуємо підтримку в питанні ПДЧ", - сказав Зеленський.

Він розповів, що не обговорював з Меркель питання членства України в НАТО, тому що конференція була форматом обговорення саме питання безпеки на Сході України.

"А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - додав український президент.

Зеленський також запропонував Франції підписати декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, яка вже підписана з Литвою.

Нагадаємо, вперше таку декларацію Україна підписала з Литвою під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва. 

Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС

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