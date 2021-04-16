Зеленський хоче почути на саміті НАТО підтримку щодо ПДЧ для України
Президент України Володимир Зеленський розраховує почути на саміті НАТО підтримку надання Плану дій щодо членства.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу в Парижі після переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
"Щодо Франції і президента Макрона, ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції. Хоча я вважаю, що Франція грає велику роль у цьому. У червні буде саміт НАТО, і там обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми чуємо підтримку в питанні ПДЧ", - сказав Зеленський.
Він розповів, що не обговорював з Меркель питання членства України в НАТО, тому що конференція була форматом обговорення саме питання безпеки на Сході України.
"А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - додав український президент.
Зеленський також запропонував Франції підписати декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, яка вже підписана з Литвою.
Нагадаємо, вперше таку декларацію Україна підписала з Литвою під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва.
Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС.
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