Україна планує заручитися підтримкою євроінтеграції з боку всіх країн ЄС - президент Литви

Україна планує підписати декларації про підтримку її європейської перспективи з усіма країнами-членами ЄС, як вже зробила це з Литвою під час візиту до Києва президента Литви.

Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

Нагадаємо, декларація фіксує підтримку європейської перспективи України, зокрема - що Литва підтримає Україну, коли вона подасть заявку на членство в ЄС.

Гітанас Науседа на запитання "Європейської правди" про роль цього документа пояснив, що він - політично важливий і як свідчення прагнення України стати членом ЄС, і засвідчує наміри Литви допомагати їй у всіх питаннях, що стосуються європейських прагнень та майбутньої заявки на членство.

"Як розповів президент Зеленський (під час зустрічі з Науседою в Києві - ред.), Україна буде намагатися підписати такий документ з усіма членами ЄС. Тож це честь для Литви, що литовський президент став першим у цій черзі", - зазначив Гітанас Науседа.

Він додав, що підписання декларації важливе й особисто для нього як друга України.

"Ми добре розуміємо прагнення українського народу, ми відчуваємо ваш біль через анексію Криму і знаємо, наскільки складною є ситуація на Донбасі… Литва, яка має досвід зближення та вступу до ЄС, буде твердо та щиро підтримувати Україну, а також, напевно, надаватиме певні рекомендації, ділитиметься досвідом та експертизою", - зазначив президент Литви.

Нагадаємо, на думку Гітанаса Науседи Україна має шанси стати членом ЄС не раніше, ніж через 10 років, але швидше, ніж через 30 років.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.