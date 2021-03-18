Литва офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Документ підписали під час візиту литовського президента до Києва.

Декларація фіксує підтримку Литвою європейської перспективи України.

"Документ визначає, що, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань. При цьому Литовська Республіка підтримає Україну, коли наша держава вирішить подати заявку на членство в ЄС", - зазначають у повідомленні.

Візит Гітанаса Науседи до України почався 18 березня.

Як вже повідомлялося, під час перебування в Україні він може виступити з промовою у Верховній раді.