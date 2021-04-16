Зеленский хочет услышать на саммите НАТО поддержку ПДЧ для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в Париже после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Что касается Франции и президента Макрона, мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции. Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в этом вопросе. В июне будет саммит НАТО, и там обязательно услышим, есть ли такой сигнал, и от каких конкретно стран мы слышим поддержку в вопросе ПДЧ", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что не обсуждал с Меркель вопрос членства Украины в НАТО, потому что конференция была форматом обсуждения именно вопроса безопасности на Востоке Украины.

"А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос", - добавил украинский президент.

Зеленский также предложил Франции подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, которе уже подписано с Литвой.

Напомним, впервые такую ​​декларацию Украина подписала с Литвой во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев.

Впоследствии в интервью "Европейской правде" Гитанас Науседа рассказал, что Киев планирует заручиться такой поддержкой всех стран-членов ЕС.

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