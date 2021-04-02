Розмова Байдена з Зеленським тривала 30-40 хвилин - ЗМІ

Перша розмова президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським тривала 30-40 хвилин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела.

За даними видання, Байден і Зеленський говорили близько 30-40 хвилин. У розмові президент США підтвердив свою відданість Україні і сказав, що "серцем і розумом" дуже вірить в Україну.

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Водночас, глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що розмова тривала близько 50 хвилин.

Спілкування відбулося на тлі повідомлень щодо російського воєнного нарощення на Сході України, що викликає занепокоєння українських та американських посадовців, відзначає видання.

Раніше факт телефонної розмови президентів України і США підтвердило джерело "УП" в оточенні президента України.

Білий дім та Офіс президента України поки що не оприлюднили офіційних повідомлень про розмову.

Цього тижні відбулося кілька телефонних розмов на вищому рівні між посадовцями України і США.

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Нагадаємо, 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.