Разговор Байдена с Зеленским длился 30-40 минут - СМИ

Первый разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским длился 30-40 минут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден и Зеленский говорили около 30-40 минут. В разговоре президент США подтвердил свою преданность Украине и сказал, что "сердцем и умом" очень верит в Украину.

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В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что разговор длился около 50 минут.

Разговор состоялся на фоне сообщений о российском военном наращивание на Востоке Украины, что вызывает беспокойство украинских и американских чиновников, отмечает издание.

Ранее факт телефонного разговора президентов Украины и США подтвердил источник "УП" в окружении президента Украины.

Белый дом и Офис президента Украины пока не обнародовали официальные сообщения о разговоре.

На этой неделе состоялось несколько телефонных разговоров на высшем уровне между должностными лицами Украины и США.

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Напомним, 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и наращивание российских войск у украинских границ.

Соединенные Штаты предостерегли Россию от "запугивания" Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.