Байден вперше поговорив з Зеленським

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це "Українській правді" повідомив поінформований співрозмовник в оточенні президента, пише "Європейська правда".

За словами джерела УП, розмова нещодавно закінчилась. Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

Раніше у п'ятницю видання Politico повідомило, що Джо Байден 2 квітня проведе першу телефонну розмову на посту президента з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі повідомлень про нарощування військ РФ.

Розмова відбулася як мінімум після трьох телефонних розмов на вищому рівні між США і Україною на цьому тижні - між держсекретарем Ентоні Блінкеном, головою комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, міністром оборони Ллойдом Остіном і їхніми українськими колегами.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.