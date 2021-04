ЄСПЛ визнав правомірним адмінпокарання батьків за відмову від вакцинації дітей

Європейський суд з прав людини своїм рішення визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей. Це перше подібне рішення суду.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

Рішення оприлюднили 8 квітня у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки" (Vavřička and Others v. the Czech Republic). Велика палата підтримала рішення 16 голосами проти 1.

"У першому рішенні Європейського суду з прав людини щодо обов’язкової вакцинації дітей Суд не встановив факту порушення конвенції про права людини", - повідомляє ЄСПЛ.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h