Греція знову відкрилася для іноземних туристів, в тому числі з України

Греція офіційно дала старт своєму туристичному сезону, оголосивши про багатомільйонну рекламну кампанію, спрямовану на порятунок найважливішого економічного сектору від другого літа, втраченого через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми відкриваємо нашу туристичну індустрію для світу", - сказав міністр туризму Харіс Теохаріс на пресконференції на відкритому повітрі, що відбулася на тлі храму Посейдона на мисі Суніо біля Афін.

Туристам з країн Європейського союзу, а також інших країн, включаючи Україну, дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на Covid-19.

Для в’їзду в Грецію турист за день до мандрівки повинен заповнити так звану PLF-форму. Це правило застосовується ще з минулого літа.

Правила будуть застосовуватися до запровадження європейського зеленого сертифіката.

Туристів будуть випадково перевіряти в грецьких аеропортах. Для подорожуючих із позитивним тестом передбачені карантинні готелі.

Туристичний сектор, який складає приблизно п’яту частину ВВП Греції, зазнав найсуворішого падіння за останній рік, коли доходи зменшились до 4 млрд євро, менше чверті з 18 млрд, досягнутих у 2019 році.

Мандрівники, які повертаються до Німеччини та Британії, все ще повинні йти карантин, тобто кількість відвідувачів Греції з двох ключових ринків на даний момент, ймовірно, буде обмежена. Але Теохаріс на цьому тижні висловив оптимістичне сподівання, що Британія незабаром внесе Грецію до свого "зеленого списку".

З початком туристичного сезону Греція скасувала також більшість існуючих протиепідемічних обмежень.

З 14 травня перестає діяти заборона на поїздки між регіонами, а також до островів. Також буде скасовано правило, яке передбачає, що всі громадяни повинні надіслати SMS, щоб їм було дозволено виходити з дому з будь-якої причини. Також скорочено комендантську годину.

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