Греция открыла границы для туристов из Украины - официально

Правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе гражданам Украины.

Соответствующее решение, опубликованное в пятницу, есть в распоряжении "Европейской правды".

В частности, решение правительства делает исключения из запрета на въезд в Грецию для граждан третьих стран на любом пункте въезда в страну, любым способом, включая воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные:

- Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей.

- Запрет не распространяется на постоянных жителей таких стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, въезжающих в страну любым способом или любыми способами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями решения.

Для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму.

Туристы должны предоставить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда, или сертификат о перенесенной болезни или положительном диагнозе с помощью ПЦР-теста, сделанный от двух до девяти месяцев с даты болезни.

Последний вариант предполагает, что документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, референтными лабораториями страны происхождения или транзита или государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации. Документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя лица, как оно указано в паспорте.

Решение правительства Греции о разрешении на въезд туристам из третьих стран действует 10 дней, после чего его будут пересматривать. Вероятно, может быть расширен список стран, гражданам которых разрешен въезд с туристической целью.

Ранее сообщалось, что Греция вновь открылась для иностранных туристов с 14 мая, но не было ясно, распространяется ли это решение на туристов из Украины.

Туристический сектор, который составляет примерно пятую часть ВВП Греции, пострадал от сильного падения за последний год, когда доходы уменьшились до 4 млрд евро, меньше четверти из 18 млрд, достигнутых в 2019 году.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство существующих противоэпидемических ограничений.

С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также на острова. Также будет отменено правило о том, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по любой причине. Кроме того, сокращен комендантский час.

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