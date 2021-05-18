Друга найбільша опозиційна сила Грузії "остаточно" відмовилася входити до парламенту

"Європейська Грузія", друга найбільша опозиційна сила Грузії після "Єдиного національного руху" Саакашвілі, заявила про остаточну відмову брати участь у роботі чинного парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це заявив генеральний секретар партії Акакій Бобохідзе після засідання політради партії.

"Сьогодні політрада партії ухвалила остаточне рішення. "Європейська Грузія" не приєднається до цього парламенту і не братиме участі в його роботі", - заявив він, назвавши законодавчий орган чинного скликання "нелегітимним".

На засіданні партійці обговорювали також стратегію для майбутніх парламентських виборів.

У чинному парламенті за підсумками виборів 2020 року "Європейська Грузія" отримала 5 мандатів зі 150.

Це друга з політсил, окрім "Єдиного національного руху" Михеїла Саакашвілі, які досі не погодилися на план виходу з кризи, запропонований ЄС.

Нагадаємо, 19 квітня частина партій підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

27 квітня опозиційні партії, які погодились на угоду, припинили бойкот роботи парламенту.

10 травня суд звільнив лідера "Єдиного національного руху" Ніку Мелія з ув'язнення, що було однією з ключових вимог партії та опозиції загалом.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якого він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення Мелія.

Детальніше про політичну кризу у Грузії - у відеоблозі "Європейської правди":

або у статті: Переконати навіть Саакашвілі: як ЄС вдалося примирити владу та опозицію у Грузії.