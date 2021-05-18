Вторая крупнейшая оппозиционная сила Грузии "окончательно" отказалась входить в парламент

"Европейская Грузия", вторая крупнейшая оппозиционная сила Грузии после "Единого национального движения" Саакашвили, заявила об окончательном отказе участвовать в работе действующего парламента.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом заявил генеральный секретарь партии Акакий Бобохидзе после заседания политсовета партии.

Сегодня политический совет партии принял окончательное решение. "Европейская Грузия" не присоединится к этому парламенту и не примет в нем участие", - заявил он, назвав законодательный орган действующего созыва "нелегитимным".

На заседании партийцы обсуждали также стратегию для будущих парламентских выборов.

В действующем парламенте по итогам выборов 2020 года "Европейская Грузия" получила 5 мандатов из 150.

Это вторая из политсил, кроме "Единого национального движения" Михеила Саакашвили, которые до сих пор не согласились на план выхода из кризиса, предложенный ЕС.

Напомним, 19 апреля часть партий подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

27 апреля оппозиционные партии, которые согласились на соглашение, прекратили бойкот работы парламента.

10 мая суд освободил лидера "Единого национального движения" Нику Мелия из заключения, что было одним из ключевых требований партии и оппозиции в целом.

Експрезидент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которого он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения Мелия.

Подробнее о политическом кризисе в Грузии - в видеоблоге "Европейской правды":

или в статье Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии.