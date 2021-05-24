Парламентарі США і низки країн Європи вимагають призупинити польоти над та до Білорусі 

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту, назвавши цей вчинок піратством.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву оприлюднив голова Комітету Сенату США у закордонних справах Роберт Менендес, спільно з колегами із Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Британії.

Парламентарі засуджують режим Лукашенка, вважаючи інцидент примусовою посадкою рейсу задля арешту Романа Протасевича, що відбулась під загрозою застосування сили.

"Ми, очільники комітетів закордонних справ у парламентах наших країн, одностайно засуджуємо погрозу застосування сили проти цивільного літака у небі над Білоруссю. Використання винищувача для перехоплення цивільного рейсу Ryanair - це піратський вчинок, здійснений на маршруті між двома країнами-членами НАТО і ЄС", - заявляють вони.

Парламентарі наголосили, що такі дії нагадують про нелегітимність влади у Білорусі.

"Ми закликаємо до негайного розслідування Міжнародною організацією цивільної авіації цього явного порушення вільного транзиут між країнами і погроз літаку. До висновку ICAO, ми закликаємо призупинити членство Білорусі в організації і заборонити усі польоти через повітряний простір Білорусі, включно з рейсами до та з країни", - заявляють вони, додаючи, що інцидент продемонстрував байдужість Мінська до безпеки громадян інших країн.

"Цей акт державного терору і викрадення - загроза для усіх, хто подорожує у Європі чи за межі Європи", - наголошують вони.

Парламентарі також закликали ЄС і НАТО до санкцій проти режиму Лукашенка, а також - призупинити їхню можливість користуватися механізмами Інтерполу та інших міжнародних організацій для переслідування опонентів.

"Ми закликаємо до вільних виборів під наглядом ОБСЄ, і до негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича та інших політв’язнів. Тиранії не місце у Білорусі та у Європі. Це загроза не лише для її власних громадян, але й мільйонів інших людей у світі", - підсумовують вони.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж летіти до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Читайте також: