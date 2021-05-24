Ryanair у заяві про події у Мінську "не помітив" винищувач, арешти та вдався до брехні

Авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення у Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади задля арешту представника білоруської опозиції.

Втім, як повідомляє "Європейська правда" текст заяви містить неправдиві дані та не згадує про ключові обставини цього інциденту.

Зауважимо, що пресслужба авіакомпанії зробила цю заяву за 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ані сам літак, ані його екіпаж та пасажирів.

Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер "повідомив екіпаж про через потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська".

Треба зауважити, втім, що друга частина цього твердження є неправдою: на момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, що розташований на півдні Вільнюса.

Наразі у заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яке визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.

Та найбільше звертає на себе увагу те, що авіакомпанія у своїй заяві "не помітила" те, що у Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста й блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, та його дівчину. Як відомо Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара за його причетність до координації анти лукашенківських протестів. Також, як відомо, у Мінську лишилися та не стали продовжувати подорож 4 громадянина Росії, зникнення яких перевізник також "не помітив".

"Всі пасажири були вивантажені з літака для його безпекової перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літаку разом з пасажирами та екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі", - йдеться у заяві. Чимало коментарів під твітом авіакомпанії з цього приводу дорікають їй через відсутність згадок про затримання її пасажирів.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.