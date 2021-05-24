Парламентарии США и ряда стран Европы требуют приостановить полеты над и в Беларусь

Главы комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью и авиасообщение с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины - Вильнюс с оппозиционером на борту, назвав этот поступок пиратством.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление обнародовал председатель Комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес, совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании.

Парламентарии осуждают режим Лукашенко, считая инцидент принудительной посадкой рейса для ареста Романа Протасевича, которая состоялась под угрозой применения силы.

"Мы, руководители комитетов иностранных дел в парламентах наших стран, единодушно осуждаем угрозу применения силы против гражданского самолета в небе над Беларусью. Использование истребителя для перехвата гражданского рейса Ryanair - это пиратский поступок, совершенный на маршруте между двумя странами-членами НАТО и ЕС", - заявляют они.

Парламентарии подчеркнули, что такие действия напоминают о нелегитимности власти в Беларуси.

"Мы призываем к немедленному расследованию Международной организацией гражданской авиации этого явного нарушения свободного транзита между странами и угроз самолету. До вывода ICAO, мы призываем приостановить членство Беларуси в организации и запретить все полеты через воздушное пространство Беларуси, включительно с рейсами в и из страны", - заявляют они, добавляя, что инцидент продемонстрировал равнодушие Минска к безопасности граждан других стран.

"Этот акт государственного террора и похищения - угроза для всех, кто путешествует в Европе или за пределы Европы", - отмечают они.

Читайте также Премьер Бельгии призвал запретить самолетам "Белавиа" садиться в аэропортах ЕС

Парламентарии также призвали ЕС и НАТО ввести санкции против режима Лукашенко, а также - остановить возможность Беларуси пользоваться механизмами Интерпола и других международных организаций для преследования оппонентов.

"Мы призываем к свободным выборам под наблюдением ОБСЕ, и к немедленному и безусловному освобождению Романа Протасевича и других политзаключенных. Тирании не место в Беларуси и в Европе. Это угроза не только для ее собственных граждан, но и миллионов других людей в мире" , - заключают они.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом.